«Нужна консолидация всех спортивных ветвей России». В Госдуме прокомментировали санкции в российском спорте
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что необходима консолидация всех спортивных ветвей России
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался о положении российского спорта в связи с санкциями. По его словам, комитет по развитию спорта Госдумы готов оперативно реагировать и помогать спорту.
«В этой непростой ситуации нам нужна консолидация всех спортивных ветвей России. Мы обязаны обеспечить подготовку наших спортсменов к российским соревнованиям и международным. Комитет по развитию спорта Госдумы готов оперативно реагировать и помогать нашему спорту», — отметил Свищев.
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