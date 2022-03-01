«Нужна консолидация всех спортивных ветвей России». В Госдуме прокомментировали санкции в российском спорте

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался о положении российского спорта в связи с санкциями. По его словам, комитет по развитию спорта Госдумы готов оперативно реагировать и помогать спорту.

«В этой непростой ситуации нам нужна консолидация всех спортивных ветвей России. Мы обязаны обеспечить подготовку наших спортсменов к российским соревнованиям и международным. Комитет по развитию спорта Госдумы готов оперативно реагировать и помогать нашему спорту», — отметил Свищев.