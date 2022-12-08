Свищев: «Грайнер повезло, что ее обменяли. Во многих странах мира за это смертная казнь»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» поделился мнением по поводу обмена олимпийской чемпионки Бритни Грайнер на Виктора Бута.

— Она олимпийская чемпионка, это факт. Но мое мнение простое: человек совершил преступление, это доказано, она это признала. Транспортировка запрещенных препаратов, в простонародье наркотиков, наркомания — одно из самых злых преступлений в мире в моем понимании. Для меня это красная тряпка. В медицинских целях она это делала или еще для чего, мне все равно. Она перевозила запрещенные препараты. Это серьезнейшая статья, во многих странах мира за это смертная казнь. Так что-то, что ее обменяли, ей просто повезло. Мне очень не нравится, что спортсменка в таком замешана.

Виктор Бут — гражданин России. Как и многие другие люди, которые отбывают наказания, порой даже незаслуженные, за рубежом, они, конечно, должны быть обменяны и возвращены домой. Наша государство много для этого делает. Иностранцы пусть едут домой, самое главное, чтобы наши ребята все вернулись, — сказал Свищев «СЭ».

8 декабря стало известно, что обмен Грайнер на Бута произвели в аэропорту Абу-Даби.

Грайнер 17 февраля была арестована в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла. 27 июля спортсменка рассказала, что у нее есть назначение врача на использование медицинского каннабиса.

Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году и впоследствии выдан США. Бут признан виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической, и приговорен к 25 годам лишения свободы.