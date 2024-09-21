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Денис Ткачук: «В Белгороде каждый день воздушные тревоги, сирена»

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Полузащитник «Тюмени» Денис Ткачук рассказал, как его семья переживает ситуацию в Белгороде.

— Но жить в Белгороде, наверное, сейчас страшно?

—Человек — такое существо, что может привыкнуть к любому. Так что они уже привыкли, но все равно страх, конечно, остается. Потому что каждый день — воздушные тревоги, сирена, все остальное. Люди выходят в коридор, на лестничную площадку, переходят в паркинги. По городу стоят убежища, выстроенные из блоков. В общем, не сильно комфортно, — приводит слова Ткачука «РБ Спорт».

Источник: «РБ Спорт»
Денис Ткачук
Футбол
ФК Тюмень
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