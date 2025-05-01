Лебедев жестко осадил Усика за обращение к Трампу: «Куда он лезет. Занимайся делом молча!»
Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Денис Лебедев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление украинского боксера Александра Усика о передаче России украинских территорий.
«Где Усик, где Трамп и где политика? Пусть поставят Усика президентом Украины. Уже одного поставили. На президента надо учиться, чтобы управлять страной. Надо всю жизнь этому посвятить. Куда Усик лезет. Не научил их ничему Зеленский. Теперь Усик еще лезет. Занимайся своим делом молча, и все! Делай что должен, и будь что будет. Живи по заповедям. Он же православный. Живи по заповедям божьим, вот и все. Он сам это знает и пропагандирует», — сказал Лебедев «СЭ».
Ранее Усик призвал Трампа «открыть глаза» и не соглашаться на передачу России украинских территорий.