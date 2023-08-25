День знаний: выходной или рабочий день, история, традиции
История
До 30-х годов дети начинали учебу в разное время. Это было обусловлено разделением людей на сословия. Так в селах и деревнях школьники учились только шесть месяцев (с декабря по май), а в городах гимназии открывали свои двери в августе. Учеба в частных училищах начиналась в сентябре или октябре.
Отправлять детей в школу 1 сентября в России стали в 1935 году. После Первой мировой войны была предложена инициатива о создании ежегодного Международного юношеского дня (МЮД). Цель праздника — антивоенные акции и уроки мира. Такие мероприятия стали проводить 1 сентября в 1932 году. Через три года Совнарком и ЦК ВКП(б) постановили начинать учебные занятия во всех школах и Вузах СССР 1 сентября. Официально День знаний учредили всенародным праздником только в 1984 году по указу президиума Верховного Совета СССР.
Когда начинается учеба в 2024 году?
В День знаний уроки не проводятся. Так как в этом году 1 сентября выпадает на пятницу, а следом идут выходные, то школьники и студенты начнут учебу с понедельника, 4 сентября.
День знаний — выходной или рабочий день?
День знаний считается официальным праздником с 1984 года, однако 1 сентября не является нерабочим (ч. 1 ст. 112 ТК РФ). Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект о дополнительном выходном 1 сентября с сохранением зарплаты, правда, для родителей первоклассников и выпускников.
Традиции
Если до 1984 года в День знаний проводили «Урок мира», то в современной истории страны закрепились совершенно другие традиции. К ним относят:
Проведение торжественных линеек
Школьники в праздничной форме собираются на площади у школы или в актовом зале для проведения торжественной линейки. Перед учащимися выступает с речью директор школы. Ученики читают стихи о школе и поют песни.
Символичный первый звонок
1 сентября — важный праздник для первоклассников и выпускников. Именно им выпадает честь объявить учебный год открытым. Так первоклассник, сидя на плечах у выпускника, звонит в колокольчик, знаменуя о начале учебы.
Ученики дарят учителям цветы
На торжественную линейку дети приходят с букетами для своих классных руководителей, после окончания мероприятия цветы дарят учителям.
У студентов 1 сентября, как правило, проводятся организационные собрания, где происходит знакомство с одногруппниками и преподавателями.