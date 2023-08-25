День знаний: выходной или рабочий день, история, традиции

Как отмечают День знаний 1 сентября в России?

День знаний в России отмечается 1 сентября.

История

До 30-х годов дети начинали учебу в разное время. Это было обусловлено разделением людей на сословия. Так в селах и деревнях школьники учились только шесть месяцев (с декабря по май), а в городах гимназии открывали свои двери в августе. Учеба в частных училищах начиналась в сентябре или октябре.

Отправлять детей в школу 1 сентября в России стали в 1935 году. После Первой мировой войны была предложена инициатива о создании ежегодного Международного юношеского дня (МЮД). Цель праздника — антивоенные акции и уроки мира. Такие мероприятия стали проводить 1 сентября в 1932 году. Через три года Совнарком и ЦК ВКП(б) постановили начинать учебные занятия во всех школах и Вузах СССР 1 сентября. Официально День знаний учредили всенародным праздником только в 1984 году по указу президиума Верховного Совета СССР.

Когда начинается учеба в 2024 году?

В День знаний уроки не проводятся. Так как в этом году 1 сентября выпадает на пятницу, а следом идут выходные, то школьники и студенты начнут учебу с понедельника, 4 сентября.

Фото Global Look Press

День знаний — выходной или рабочий день?

День знаний считается официальным праздником с 1984 года, однако 1 сентября не является нерабочим (ч. 1 ст. 112 ТК РФ). Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект о дополнительном выходном 1 сентября с сохранением зарплаты, правда, для родителей первоклассников и выпускников.

Традиции

Если до 1984 года в День знаний проводили «Урок мира», то в современной истории страны закрепились совершенно другие традиции. К ним относят:

Проведение торжественных линеек

Школьники в праздничной форме собираются на площади у школы или в актовом зале для проведения торжественной линейки. Перед учащимися выступает с речью директор школы. Ученики читают стихи о школе и поют песни.

Фото Global Look Press

Символичный первый звонок

1 сентября — важный праздник для первоклассников и выпускников. Именно им выпадает честь объявить учебный год открытым. Так первоклассник, сидя на плечах у выпускника, звонит в колокольчик, знаменуя о начале учебы.

Ученики дарят учителям цветы

На торжественную линейку дети приходят с букетами для своих классных руководителей, после окончания мероприятия цветы дарят учителям.

У студентов 1 сентября, как правило, проводятся организационные собрания, где происходит знакомство с одногруппниками и преподавателями.