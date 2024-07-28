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Сегодня, 11:30

День ВМФ: смотреть трансляцию главного парада в честь Военно-морского флота

День Военно-Морского флота отметят 28 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

Главный парад в честь Дня Военно-Морского Флота России пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 28 июля. Начало — в 11.00 по московскому времени. Шествие состоится в акватории Финского залива и Невы. Также задействованы некоторые городские набережные. В параде участвуют более 20 кораблей, в том числе иностранные, легендарные и современные суда. Среди них патрульный катер «Евгений Колесников» с женским экипажем, фрегат «Адмирал Горшков», корвет «Меркурий», большой десантный корабль «Иван Грен», сторожевой корабль «Сочи» и парусные суда «Крузенштерн», «Мир» и «Седов».

Также запланирована праздничная программа. Концерт на Дворцовой площади начнется в 13.30 мск. Салют у Петропавловской крепости — в 22.30.

В прямом эфире смотреть за парадом можно в эфире «Первого канала».

Ежегодно День Военно-морского флота отмечается в последнее воскресенье июля.

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