Парад ВМФ России в Санкт-Петербурге: смотреть прямую трансляцию (видео онлайн)

30 июля в Санкт-Петербурге начался главный парад в честь Дня Военно-морского флота России. Торжественное шествие началось в 11.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию Парада ВМФ России в Петербурге можно в прямом эфире бесплатно на канале и сайте Первого канала.

В параде будет задействовано около 40 кораблей, субмарин, судов, а также 48 самолетов. Оркестровый батальон, который сформирован из ведущих оркестров ВМФ, будет отвечать за музыкальное сопровождение. Парад кораблей пройдет в акватории Большого Кронштадтского рейда и реки Невы. Вечером состоится праздничный фейерверк и салют.

День ВМФ в России ежегодно празднуется в последнее воскресенье июля.