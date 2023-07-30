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Сегодня, 11:25

Парад ВМФ России в Санкт-Петербурге: смотреть прямую трансляцию (видео онлайн)

Торжественный парад ко Дню Военно-морского флота России в Петербурге начался в 11.00
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День ВМФ в Санкт-Петербурге.
Фото Global Look Press

30 июля в Санкт-Петербурге начался главный парад в честь Дня Военно-морского флота России. Торжественное шествие началось в 11.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию Парада ВМФ России в Петербурге можно в прямом эфире бесплатно на канале и сайте Первого канала.

В параде будет задействовано около 40 кораблей, субмарин, судов, а также 48 самолетов. Оркестровый батальон, который сформирован из ведущих оркестров ВМФ, будет отвечать за музыкальное сопровождение. Парад кораблей пройдет в акватории Большого Кронштадтского рейда и реки Невы. Вечером состоится праздничный фейерверк и салют.

День ВМФ в России ежегодно празднуется в последнее воскресенье июля.

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