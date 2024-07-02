День московского спорта 2024: программа и кто выступит на концерте

6 июля на Дне московского спорта-2024 в ОК «Лужники» пройдут различные турниры, мастер-классы и концерт. «СЭ» публикует информацию о программе мероприятия и приглашенных певцах.

В программу Дня московского спорта — 2024 вошли:

мастер-классы от знаменитых спортсменов;

множество тематических зон, посвященных определенному виду спорта;

футбол, мини-футбол, сайклинг, легкая атлетика, фигурное катание, стритбол, настольный теннис, экстремальные виды спорта, стантрайдинг, брейк-данс, воркаут, паркур и трикинг, фехтование, фитнес, пейнтбол и лазертаг, регби и стретчинг, а также шахматы;

показательные выступления;

паблик-токи;

детская зона с беговелами, памп-треком, занятия по гимнастике, авиамоделирование, аквагрим и радиоуправляемые машинки для самых юных посетителей, которые только приучают себя к спортивному образу жизни.

На концерте, который пройдет с 14.00 до 21.00, выступят следующие известные исполнители: Олег Майами, Нюша, группа Пицца, Винтаж, Акмал, ST, Севиль, Mona, Toni, Elman, Andro, Бьянка, Sheba, Анет Сай, Nivesta, Kamazz, Khvicha, NLO, Loc Dog и Зомб.

День московского спорта 2024 начнется в 11.00 и завершится в 21.00 по московскому времени. Чтобы записаться на тренировку, турнир и множество других активностей 6 июля в столице, нужно ознакомиться с информацией на официальном сайте мероприятия.