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День московского спорта 2024: дата и место проведения праздника

6 июля 2024 года пройдет День московского спорта
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На территории ОК «Лужники» пройдет День Московского спорта 6 июля.
Фото пресс-служба Дня Московского спорта-2024

6 июля в столице России на территории олимпийского комплекса «Лужники» пройдет День Московского спорта. Мероприятие начнется в 11.00 мск. Вход будет свободным.

В 2024 году исполняется 100 лет с момента поддержки жителей столицы в стремлении к активному и здоровому образу жизни со стороны Департамента спорта города Москвы и Московского спорта.

Чтобы записаться на тренировку, турнир и множество других активностей на Дне Московского спорта-2024, нужно ознакомиться с информацией на официальном сайте мероприятия.

6 июля в «Лужниках» можно будет встретиться с известными личностями из мира спорта, побывать на концерте, потренироваться на специальных площадках и провести время с семьей. Насыщенная программа Дня Московского спорта завершится в 21.00.

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