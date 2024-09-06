День города Москвы 2024: на каких площадках пройдут праздничные мероприятия
День города в Москве в 2024 году отметят 7 и 8 сентября
День города в Москве отметят 7 и 8 сентября 2024-го. В этом году столица празднует 877-летие.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что в День города состоятся концерты, конкурсы и мастер-классы, а также благотворительный фестиваль «Добрая Москва». Также запланированы мероприятия в центре города и во всех административных округах.
В число праздничных площадок входят:
- аллея Космонавтов
- Измайловский парк
- парк «Печатники»
- детский ландшафтный парк в Южном Бутове
- Центральная площадь в Зеленограде и другие.
Главными местами празднования станут «Лужники», парк «Зарядье» и ВДНХ.
Здесь для жителей и гостей города проведут бесплатные экскурсии, лекции, ярмарки, выставки, мастер-классы, концерты и спектакли, представления, благотворительные мероприятия и спортивные соревнования.
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