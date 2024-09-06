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День города Москвы 2024: на каких площадках пройдут праздничные мероприятия

День города в Москве в 2024 году отметят 7 и 8 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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ВДНХ.
Фото Global Look Press

День города в Москве отметят 7 и 8 сентября 2024-го. В этом году столица празднует 877-летие.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что в День города состоятся концерты, конкурсы и мастер-классы, а также благотворительный фестиваль «Добрая Москва». Также запланированы мероприятия в центре города и во всех административных округах.

В число праздничных площадок входят:

  • аллея Космонавтов
  • Измайловский парк
  • парк «Печатники»
  • детский ландшафтный парк в Южном Бутове
  • Центральная площадь в Зеленограде и другие.

Главными местами празднования станут «Лужники», парк «Зарядье» и ВДНХ.

Здесь для жителей и гостей города проведут бесплатные экскурсии, лекции, ярмарки, выставки, мастер-классы, концерты и спектакли, представления, благотворительные мероприятия и спортивные соревнования.

День города. День города Москвы 2024: дата и основные мероприятия — концерты и площадки празднования

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