День города Москвы 2024: на каких площадках пройдут праздничные мероприятия

День города в Москве в 2024 году отметят 7 и 8 сентября

День города в Москве отметят 7 и 8 сентября 2024-го. В этом году столица празднует 877-летие.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что в День города состоятся концерты, конкурсы и мастер-классы, а также благотворительный фестиваль «Добрая Москва». Также запланированы мероприятия в центре города и во всех административных округах.

В число праздничных площадок входят:

аллея Космонавтов

Измайловский парк

парк «Печатники»

детский ландшафтный парк в Южном Бутове

Центральная площадь в Зеленограде и другие.

Главными местами празднования станут «Лужники», парк «Зарядье» и ВДНХ.

Здесь для жителей и гостей города проведут бесплатные экскурсии, лекции, ярмарки, выставки, мастер-классы, концерты и спектакли, представления, благотворительные мероприятия и спортивные соревнования.