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Сегодня, 14:30

День города Москвы 2024: как будет работать общественный транспорт

Департамент транспорта продлил работу метро и МЦК в День города в Москве
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

День города в Москве отметят 7 и 8 сентября. В связи с масштабными празднованиями Департамент транспорта продлил работу московского транспорта. Так, в ночь с 7 на 8 сентября войти в метро и МЦК можно будет до 02.00. В обычном режиме будут работать 18 ночных маршрутов наземного транспорта.

Список ночных маршрутов:

  • Бк Пречистенка — Стадион «Лужники»
  • Б Павелецкий вокзал — Метро «Павелецкая»
  • м40 Лобненская улица — Метро «Китай-город»
  • н1 Аэропорт Шереметьево — Терминал B — Метро «Китай-город»
  • н2 Беловежская ул. — Метро «Китай-город»
  • н3 Уссурийская ул. — Метро «Китай-город»
  • н4 Новокосино — Метро «Китай-город»
  • н5 Каширское шоссе (МКАД) — Метро «Китай-город»
  • н6 Осташковская ул. — Метро «Китай-город»
  • н7 Привольная улица, 27 — Метро «Китай-город»
  • н8 Остафьевская ул. — Метро «Китай-город»
  • н9 6-й микрорайон Бибирева — Метро «Китай-город»
  • н10 Лобненская улица — Метро «Китай-город»
  • н11 Аэропорт Внуково — Метро «Китай-город»
  • н12 8-й микрорайон Митина — Метро «Китай-город»
  • н13 6-й микрорайон Загорья — Метро «Китай-город»
  • н14 Метро «Молодежная» — Метро «Китай-город»
  • н15 Пл. Соловецких Юнг — Метро «Китай-город»
  • н16 Пр. Карамзина — Метро «Китай-город»

Подробная информация представлена на сайте дептранспорта.

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