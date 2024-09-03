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День города Москва: сколько лет столице России в 2024 году

В 2024 году Москва отметит свое 877-летие
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

В 2024 году Москва отметит свое 877-летие. Празднования в честь Дня города пройдут 7 и 8 сентября.

Официальной датой основания столицы считается 1147 год, когда было сделано первое упоминание о Москве в Ипатьевской летописи. Так как больше никаких сведений о возникновении города не осталось, было принято вести отчет с этой даты.

Впервые День города в Москве отметили в 1847 году. Тогда столица отмечала юбилей — 700-летие. Правда, празднование прошло 1 января. В этот день состоялись благодарственные молебны во всех церквях города. Впервые прибегли к иллюминации зданий. Освещены были Кремль, памятник Минину и Пожарскому, дом генерал-губернатора на Тверской улице, Московский университет и Новодевичий монастырь.

Следующее празднование состоялось только в 1947 году. День города отметили 7 сентября. Москву украсили флагами и портретами вождей. Тогда и была заложена традиция запуска праздничного салюта. Центральным местом празднования стал стадион «Динамо».

Ежегодно отмечать День города в Москве начали только с 1997 года.

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