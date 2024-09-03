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День города Москва: когда пройдет — дата праздника в 2024 году

День города Москва отметят 7 и 8 сентября 2024 года
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press
В 2024 году Москва отметит 877-й день рождения.

Празднования Дня города в Москве пройдут 7 и 8 сентября. Во вторые выходные осени состоятся торжественные мероприятия в центре столицы и на площадках в других округах. Для жителей и гостей города проведут бесплатные экскурсии, лекции, ярмарки, выставки, мастер-классы, концерты, спектакли, представления, благотворительные мероприятия и спортивные соревнования.

«В программе — концерты, конкурсы и мастер-классы, благотворительный фестиваль «Добрая Москва». Мероприятия пройдут как в центре города, так и во всех административных округах», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Основными площадками для празднования станут ВДНХ, Красная площадь, Лужники, Тверская улица, Цветной бульвар, Поклонная гора, и других знаковых местах мегаполиса.

Праздничные площадки будут открыты для посетителей 7 сентября с 12.00 до 21.00 и 8 сентября с 15.00 до 20.00.

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