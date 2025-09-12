День города Москва: когда и где смотреть салют в столице

День города в Москве в 2025 году отметят 13 и 14 сентября

День города в Москве в 2025 году отметят 13 и 14 сентября, которые выпадают на субботу и воскресенье. В выходные запланированы праздничные мероприятия в центре столицы и на площадках в других округах. Традиционно праздничные мероприятия завершились большим салютом. Но с 2022 года фейерверк не запускают из соображений безопасности.

В 2025 году салюта на День города в Москве также не будет. Официальной информации о его запуске и местах нет. В программе, утвержденной мэром столицы Сергеем Собяниным, салют не упоминается.

Ранее точками запуска были Измайловский парк, «Сокольники», Парк Горького, Москворецкая набережная, Парк Победы, парк «Ходынское поле».