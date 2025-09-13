Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Найди звезд ЧМ-26
Уведомления
Главная
Общество

13 сентября 2025, 09:00

День города Москва: главные концерты и кто выступает в столице 13 и 14 сентября

Долина, Киркоров и «Любэ» выступят на Ден города в Москве
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Лариса Долина.
Фото Global Look Press

День города в Москве в 2025 году отметят 13 и 14 сентября, которые выпадают на субботу и воскресенье. В выходные запланированы праздничные мероприятия в центре столицы и на площадках в других округах. Традиционно на Поклонной горе и «Лужниках» пройдут праздничные концерты, на которых выступят звезды российской эстрады.

Поклонная гора

13 сентября в 18.00 состоится концерт артистов «Дорожного радио». Для жителей и гостей столицы выступят Лариса Долина, Филипп Киркоров, Диана Гурцкая, Денис Майданов, Жасмин, Таисия Повалий, Зара и др.

14 сентября в 15.00 до 20.00 запланирован фестиваль «Музыка гордых». В рамках концертной программы на сцену выйдут «Любэ», Татьяна Куртукова, Ay Ola, Bearwolf, Akmal', ST, Nansi & Sidorov, Влад Маленко, Chebanov, Джанго и др. Ведущие праздника — Дмитрий Губерниев и Анастасия Макеева.

«Лужники»

13 сентября в 14.00 пройдет концерт ко Дню города. Свои хиты споют Сергей Лазарев, Ольга Бузова, Zivert, «Винтаж» и Galibri & Mavik.

День города.День города Москва: расписание праздника и кто выступает на концертах

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
ЧМ-2026: Кабо-Верде едва не выбило Аргентину, болельщики в ярости от судей, Египет прошел Австралию, Колумбия ценой травмы Кордобы придушила Гану
Внук Шарля де Голля назвал Путина мудрым человеком
1000 гостей и перекрытые улицы в центре Нью-Йорка: Тейлор Свифт тайно вышла замуж за игрока НФЛ Трэвиса Келси
Что произошло за ночь 5 июля. Главное
В России назвали пять самых длинных слов в русском языке
«Любой ценой хотят сделать Мексику чемпионом». Наркокартель мог угрожать игрокам Эквадора на ЧМ-2026
Популярное видео
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

День города Москва: когда и где смотреть салют в столице

Родченков рассказал, что одиночество негативно сказалось на его психике

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости