День города Москва: главные концерты и кто выступает в столице 13 и 14 сентября

Долина, Киркоров и «Любэ» выступят на Ден города в Москве

День города в Москве в 2025 году отметят 13 и 14 сентября, которые выпадают на субботу и воскресенье. В выходные запланированы праздничные мероприятия в центре столицы и на площадках в других округах. Традиционно на Поклонной горе и «Лужниках» пройдут праздничные концерты, на которых выступят звезды российской эстрады.

Поклонная гора

13 сентября в 18.00 состоится концерт артистов «Дорожного радио». Для жителей и гостей столицы выступят Лариса Долина, Филипп Киркоров, Диана Гурцкая, Денис Майданов, Жасмин, Таисия Повалий, Зара и др.

14 сентября в 15.00 до 20.00 запланирован фестиваль «Музыка гордых». В рамках концертной программы на сцену выйдут «Любэ», Татьяна Куртукова, Ay Ola, Bearwolf, Akmal', ST, Nansi & Sidorov, Влад Маленко, Chebanov, Джанго и др. Ведущие праздника — Дмитрий Губерниев и Анастасия Макеева.

«Лужники»

13 сентября в 14.00 пройдет концерт ко Дню города. Свои хиты споют Сергей Лазарев, Ольга Бузова, Zivert, «Винтаж» и Galibri & Mavik.