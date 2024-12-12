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Дело главного инвестора «Химок» Садыгова не связано со спортом

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Уголовное дело в отношении главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова не связано со спортом, информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Туфан Садыгов. Инвестора «Химок» арестовали. Найдутся ли теперь 1,5 миллиарда рублей на клуб?

Бизнесмену и еще пятерым подозреваемым вменяется особо крупное мошенничество, совершенное организованной группой. Некоторые из них довели до банкротства предприятия, которые возглавляли ранее. Сообщается, что ущерб составляет сотни миллионов рублей.

По делу назначено большое количество экспертиз, у фигурантов проведены обыски по местам их проживания и на рабочих местах.

Источник: ТАСС
ФК Химки
Туфан Садыгов
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