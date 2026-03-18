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Дело Смолова о драке в московском кафе передадут в суд

Руслан Минаев

Прокуратура Москвы утвердила обвинительный акт и направит в суд уголовное дело в отношении бывшего нападающего «Краснодара» и «Локомотива» Федора Смолова, сообщается в официальном канале ведомства.

«В прокуратуре Москвы утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя столицы. Он обвиняется по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)... Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

По версии дознания, утром 28 мая 2025 года обвиняемый на летней веранде ресторана на улице Большая Никитская в ходе конфликта с группой лиц нанес один удар кулаком в лицо потерпевшему. Согласно судебно-медицинской экспертизе, здоровью мужчины причинен вред средней тяжести.

Федор Смолов.Прокуратура утвердила обвинение Смолова. Дело о драке в кафе передадут в суд

Ранее в соцсетях распространилась запись с камер заведения, на которой видно, как Смолов после словесной перепалки ударил двух посетителей. Позже футболист записал видеообращение с извинениями.

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Федор Смолов
Футбол
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