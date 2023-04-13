Делегация Минспорта России посетила с рабочим визитом ДНР

Делегация Министерства спорта Российской Федерации под руководством Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина посетила ДНР.

В Мариуполе делегация провела встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным и исполняющим обязанности министра молодежи, спорта и туризма Юрием Мартыновым.

«Уверен, что совместными усилиями мы выполним все поставленные задачи, чтобы в Донецкой Народной Республике, как и по всей России, спорт был нормой жизни», — говорится в сообщении пресс-службы Минспорта.

Также они посетили спортивные объекты «Ильичевец», «Айс Арена», «Олимпийский» и «Донбасс Арена».