Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Игры
Игры
Главная
Общество

Сегодня, 16:55

Делегация Минспорта России посетила с рабочим визитом ДНР

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Делегация Министерства спорта Российской Федерации под руководством Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина посетила ДНР.

В Мариуполе делегация провела встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным и исполняющим обязанности министра молодежи, спорта и туризма Юрием Мартыновым.

«Уверен, что совместными усилиями мы выполним все поставленные задачи, чтобы в Донецкой Народной Республике, как и по всей России, спорт был нормой жизни», — говорится в сообщении пресс-службы Минспорта.

Также они посетили спортивные объекты «Ильичевец», «Айс Арена», «Олимпийский» и «Донбасс Арена».

Источник: http://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/38591/
1
Читайте также
Обаме — белый флаг! ВАДА после России взялось за Африку
В «Трактор» приедет канадский вратарь. В 2015-м он лишил Россию золота МЧМ
Школьница сбежала от насильника в Санкт-Петербурге
«Нафтогаз» сообщил о решении суда в Гааге обязать РФ выплатить $5 млрд за активы в Крыму
Песков отверг идею сделать Черное море водами НАТО
ФНС опубликовала перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
Малкин остался без плей-офф
«Калгари» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
Квартальнов возвращается в КХЛ
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Яна Кудрявцева: Сырники от Винер / «Колхозный» стиль / Серебро в Рио / Пластика груди / Муж хоккеист
Матч СКА — ЦСКА закончился массовой дракой
«Лос-Анджелес» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
«Ак Барс» — в финале Кубка Гагарина
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В МХТ имени Чехова намерены продолжить сотрудничество с Козловским
Новости
RSS RSS
Все новости