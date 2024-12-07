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Дегтярев: «ЦСП является одним из ключевых инструментов развития спорта высших достижений»

Камила Абдурахманова
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Министр спорта Михаил Дегтярев поделился мнением, что центр спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России является одним из ключевых инструментов Министерства спорта РФ в развитии и совершенствовании спорта высших достижений.

«От всей души поздравляю коллектив Центра спортивной подготовки сборных команд России с четвертьвековым юбилеем. ЦСП все эти годы остается одним из ключевых инструментов Министерства спорта России в развитии и совершенствовании спорта высших достижений, выполняя тем самым одну из важнейших национальных целей развития, поставленных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. ЦСП готовит более 740 сборных команд по олимпийским, паралимпийским и неолимпийским видам спорта, финансирует более 3 800 спортивных событий, включая международные, всероссийские соревнования, учебно-тренировочные мероприятия.

Руководство и коллектив ЦСП сформировали профессионалы своего дела, люди, которые любят и ценят спорт. Уверен, вместе мы обеспечим подготовку сборных команд на высочайшем уровне в лучших спортивных традициях нашей страны», — приводит слова министра ТАСС.

ЦСП обеспечивает участие в соревнованиях 743 сборных команд России по 157 видам спорта, в их число входит 337 сборных по 41 летнему олимпийскому виду спорта, 72 сборные по 14 зимним олимпийским видам, 227 сборных по 96 неолимпийским видам и 107 сборных по шести паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. На ставках в ЦСП по состоянию на 1 декабря 2024 года состоит 4 024 человека. Стипендию президента РФ получают 686 олимпийских чемпионов и 585 паралимпийских и сурдлимпийских чемпионов. В 2023 году призовые выплаты получили 5 280 человек, в 2024-м — 5 544.

Источник: ТАСС
Михаил Дегтярев
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