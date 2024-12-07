Дегтярев: «ЦСП является одним из ключевых инструментов развития спорта высших достижений»

Министр спорта Михаил Дегтярев поделился мнением, что центр спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России является одним из ключевых инструментов Министерства спорта РФ в развитии и совершенствовании спорта высших достижений.

«От всей души поздравляю коллектив Центра спортивной подготовки сборных команд России с четвертьвековым юбилеем. ЦСП все эти годы остается одним из ключевых инструментов Министерства спорта России в развитии и совершенствовании спорта высших достижений, выполняя тем самым одну из важнейших национальных целей развития, поставленных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. ЦСП готовит более 740 сборных команд по олимпийским, паралимпийским и неолимпийским видам спорта, финансирует более 3 800 спортивных событий, включая международные, всероссийские соревнования, учебно-тренировочные мероприятия.

Руководство и коллектив ЦСП сформировали профессионалы своего дела, люди, которые любят и ценят спорт. Уверен, вместе мы обеспечим подготовку сборных команд на высочайшем уровне в лучших спортивных традициях нашей страны», — приводит слова министра ТАСС.

ЦСП обеспечивает участие в соревнованиях 743 сборных команд России по 157 видам спорта, в их число входит 337 сборных по 41 летнему олимпийскому виду спорта, 72 сборные по 14 зимним олимпийским видам, 227 сборных по 96 неолимпийским видам и 107 сборных по шести паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. На ставках в ЦСП по состоянию на 1 декабря 2024 года состоит 4 024 человека. Стипендию президента РФ получают 686 олимпийских чемпионов и 585 паралимпийских и сурдлимпийских чемпионов. В 2023 году призовые выплаты получили 5 280 человек, в 2024-м — 5 544.