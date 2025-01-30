Дегтярев: «Это страшная трагедия для мировой спортивной семьи»

Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в крушении самолета в США.

«От имени Министерства спорта и Олимпийского комитета России выражаю искренние соболезнования родным и близким всех погибших и пострадавших. Это страшная трагедия для мировой спортивной семьи, и сегодня мы скорбим все вместе», — заявил Дегтярев.

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Ранее спортивный менеджер Ари Закарян сообщил ТАСС, что на борту упавшего в Вашингтоне самолета находились фигуристы и тренеры с российскими корнями. По информации агентства, на борту были чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.

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