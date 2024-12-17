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Дегтярев вручил награды победителям конкурса «Самая спортивная семья России»

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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев наградил победителей первого всероссийского онлайн-конкурса «Самая спортивная семья России».

Победителями конкурса «Самая спортивная семья России» стали жители Самарской, Нижегородской, Московской, Липецкой областей и Пермского края. Так, в номинации «Активные участники» одержала победу семья Суворовых из Самары, в номинации «Семейная сборная» — семья Гасиных из Усолья (Пермский край).

«Каждая из семей — это история упорства, любви к спорту. И за это я вам хочу сказать спасибо», — цитируют Дегтярева «Известия».

Конкурс проводится Министерством спорта РФ в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Источник: Известия
Михаил Дегтярев
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