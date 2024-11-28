Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 19:54

Дегтярев рассказал о старте пятого сезона конкурса «Ты в игре»

Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Стартовал юбилейный, пятый сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Министр спорта Михаил Дегтярев и президент КХЛ Алексей Морозов совершили символическое вбрасывание перед началом матча регулярного чемпионата Континентальной лиги между московскими «Динамо» и ЦСКА.

— Всероссийский конкурс «Ты в игре» проходит в пятый раз. Мы благодарны всем участникам, за четыре года количество людей, занимающихся физическим спортом, выросло на 19 миллионов человек. Будет восемь номинации, моя любимая — «Дети в спорте», потому что дети — основа основ. Будут хорошие призы, главный — миллион рублей. В целом национальная цель президентом поставлена: 70% занимающихся спортом к 2030 году. Мы уже практически достигли 60%, последние 10% будут сложными. Мы должны вовлечь всех в спорт, победить лень, чтобы вся инфраструктура была загружена, — сказал Дегтярев.

Проект «Ты в игре» проходит при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Михаил Дегтярев
Читайте также
Посланник Трампа по Украине Келлог заявил о намерении установить мир силой
Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ
Взятки судьям давали криптовалютой. Самарский губернатор раскрыл коррупцию в футболе
Путин ответил шуткой советских времен на вопрос о целях для «Орешника»
Уехавшая из России фигуристка Куракова жалуется на угрозы в соцсетях
Писательница Роулинг раскритиковала BBC из-за победительницы в номинации футболистка года
Популярное видео
Ги Буше — новый тренер «Авангарда»
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Металлург» снова настиг большой кризис
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Петр Фрадков обсудил развитие легкой атлетики в Мордовии с главой региона Артемом Здуновым

Стартовал пятый сезон конкурса «Ты в игре»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости