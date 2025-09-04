4 сентября 2025, 09:29

Дегтярев рассказал, что страны ШОС создают ассоциацию спортивных организаций

Павел Лопатко

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) продолжают работу над созданием ассоциации спортивных организаций.

«Сейчас мы согласовываем со странами-участниками уставные документы на этот счет и создаем ассоциацию спортивных организаций стран ШОС», — цитирует Дегтярева ТАСС.

По словам Дегтярева, первые Игры ШОС запланированы на 2026 год, Россия готова принимать этот международный турнир.

В состав ШОС входят Россия, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Источник: ТАСС
Охлобыстин — о черном поясе, мотоциклах и ментальном здоровье
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Итоги сезона «Лады». Перемены в «Шанхае»
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Челси» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Манчестер Сити» — «Реал»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Арсенал» — «Байер»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Спортинг» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сибирь» вышла в плей-офф
«Балтика» — ЦСКА: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Краснодар»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Рубин» разгромил «Локо», гол Дзюбы, «Пари НН» обыграл «Крылья»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
