Дегтярев рассказал, что страны ШОС создают ассоциацию спортивных организаций

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) продолжают работу над созданием ассоциации спортивных организаций.

«Сейчас мы согласовываем со странами-участниками уставные документы на этот счет и создаем ассоциацию спортивных организаций стран ШОС», — цитирует Дегтярева ТАСС.

По словам Дегтярева, первые Игры ШОС запланированы на 2026 год, Россия готова принимать этот международный турнир.

В состав ШОС входят Россия, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.