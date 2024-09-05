Дегтярев прокомментировал работу российских тренеров за рубежом

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о своем отношении к российским тренерам, которые работают в других странах.

Министр спорта поделился своим мнением в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Дегтярева, в России готовы отправлять своих тренеров в другие страны и приглашать к себе зарубежных специалистов.

«Наши тренеры часто выезжают за рубеж, тренируют, и мы этому не препятствуем. Потому что мы за честную конкуренцию. Если наши соперники будут сильнее, мировой спорт от этого только выиграет», — приводит слова Дегтярева РИА «Новости».

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.