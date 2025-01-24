Дегтярев планирует увеличить число соревнований на объектах Универсиады в Красноярске

Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев считает необходимым увеличение спортивных соревнований на объектах, построенных в Красноярске к зимней Универсиаде 2019 года.

«Красноярский край — регион спортивный. Он проводил Всемирную зимнюю Универсиаду в 2019 году. Большое наследие спортивное оставлено. Мы его наполним дополнительно сборными командами, сориентируем федерации по зимним видам спорта, чтобы здесь проводили больше сборов, больше соревнований, потому что все в идеальном состоянии, соответствует международным стандартам», — сказал Дегтярев на пресс-конференции.

К Универсиаде-2019 в Красноярске было построено, реконструировано и отремонтировано более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.