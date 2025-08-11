Статьи
11 августа, 12:39

Дегтярев предложил лигам искать рекламодателей вместо шантажа ради денег букмекеров

Павел Лопатко

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что с 2026 года отчисления от букмекеров будут распределяться между спортивными федерациями и лигами на конкурсной основе по заявкам с обязательной проверкой расходов. В первую очередь средства пойдут на развитие детско-юношеского и адаптивного спорта.

Чиновник предложил продавать рекламу «тем, кто начинает шантажировать» ведомство в попытке получить отчисления от букмекеров в обход новых правил.

«Это мой ответ тем, кто начинает там шантажировать, говорит, как же так, мы на них рассчитывали, все пропало, там лиги некоторые... Идите рекламу продавайте! Лиги — это вообще коммерческая история в первую очередь. При чем здесь деньги букмекеров-то, я не понял», — сказал Дегтярев в интервью телеканалу «Россия 24».

Министр спорта призвал лиги заключать прямые контракты с букмекерскими конторами.

Источник: «Россия 24»
