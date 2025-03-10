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Олимпиада

10 марта 2025, 23:00

Дегтярев посетил Свердловскую область с рабочим визитом

Министр спорта, президент ОКР Михаил Дегтярев прибыл в Свердловскую область с рабочим визитом. В Екатеринбурге он встретился с губернатором региона Евгением Куйвашевым. Они обсудили вопросы развития физической культуры и спорта в области, исполнение поручений президента России Владимира Путина по итогам Совета по развитию физической культуры и спорта, а также планы проведения в регионе крупнейших спортивных мероприятий.

Одним из ключевых событий командировки министра стало торжественное открытие крытого спортивного комплекса «УГМК-Арена». На новой арене можно проводить хоккейные, баскетбольные, гандбольные, волейбольные и другие матчи, выступления фигуристов и художественных гимнастов, боксерские и иные поединки, а также культурно-массовые мероприятия, выставки, форумы, конференции.

«Сегодня мы становимся свидетелями значимого события — открытия крупнейшего крытого спортивного комплекса Уральского региона. Это не просто современное сооружение, а новый центр спортивной жизни, рассчитанный на 15 тысяч зрителей. Многофункциональный спортивный комплекс будет принимать знаковые международные соревнования, станет домашней площадкой для хоккейного клуба «Автомобилист» и женского баскетбольного клуба «УГМК», а также откроет новые возможности для развития хоккея, фигурного катания, баскетбола и других видов спорта, вдохновляя атлетов на новые достижения», — сказал Дегтярев.

После церемонии состоялся матч КХЛ «Автомобилист» — ЦСКА (3:4). Министр и губернатор наблюдали за ходом встречи.

Рабочая поездка министра в Свердловскую область продолжится 11 марта. В программе — осмотр Дворца водных видов спорта и церемония вручения ведомственных наград Министерства спорта России.

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Михаил Дегтярев
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