Дегтярев объяснил атаки Запада на российских спортсменов

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о причинах атак Запада на российских спортсменов.

Министр спорта поделился своим мнением в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Наши спортсмены страдают, мы со своей стороны отстаиваем и будем отстаивать их права, восстанавливаться в олимпийском комитете. Конечно, такая атака связана с тем, что наши спортсмены являются конкурентами в первую очередь для атлетов ряда западных стран, таким образом организуется недобросовестная конкуренция», — цитирует Дегтярева РИА «Новости».

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

На данный момент большинство российских спортсменов отстранены международными федерациями от участия в турнирах. В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

На прошедших в Париже Олимпийских играх выступили только 15 спортсменов из России. На Паралимпиаду-2024 отправились 88 россиян. В честь их победы на Играх на церемонии награждения звучит гимн Международного паралимпийского комитета.