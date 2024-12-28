Дегтярев назвал Путина спортсменом года в России

Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назвал президента РФ Владимира Путина спортсменом года в стране.

По словам Дегтярева, никто не сделал для российского спорта столько, сколько президент.

«Владимир Владимирович Путин — спортсмен года в России, он наш главный тренер. Потому что столько, сколько он сделал для спорта, никто не сделал. И не сделает, я уверен», — приводит слова Дегтярева РИА «Новости».

Также глава министерства спорта рассказал, что болеет за всех российских спортсменов на международных соревнованиях.

Ранее Дегтярев заявил, что Минспорт и ОКР поддержат всех российских спортсменов, которые примут участие в зимней Олимпиаде-2026, которая пройдет в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.