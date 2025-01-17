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Дегтярев о насилии в детском спорте: «Это не просто нарушение, это преступление»

Сергей Лисин
автор отдела спорта
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Министр спорта России Михаил Дегтярев провел селекторное совещание с регионами по теме насилия в детском и юношеском спорте, факты которого всплыли в последнее время.

В Набережных Челнах тренер детской футбольной команды фактически дал установку — избить лежащего ребенка. Во Владимире в школе олимпийского резерва №5 тренер систематически избивал юных гимнасток скакалкой и обручем. В Новосибирске хоккейного тренера отстранили из-за подозрений в жестоком обращении с воспитанниками. В Оренбурге в мае прошлого года тренер ударил ребенка за поражение на соревнованиях. В Калининграде тренер по каратэ применял физическую силу к детям.

«Когда тренер, который должен быть наставником, сам становится источником насилия, это не просто нарушение, это преступление. Спортивные секции должны стать пространством радости, дружбы и личного развития, а не местом, где ребенок испытывает страх. Мы обязаны создать систему, исключающую подобные явления, и при этом обеспечивать объективность и беспристрастность в разборе конфликтов», — сказал Дегтярев.

Также министр потребовал от регионов усилить контроль за деятельностью тренеров, организовать системное обучение персонала навыкам работы с детьми и предотвращения конфликтов, а также наладить взаимодействие с надзорными органами для соблюдения всех норм безопасности.

СК&nbsp;возбудил уголовное дело по&nbsp;факту избиения гимнасток тренером во&nbsp;Владимире. Скандал с избиением гимнасток достиг федерального масштаба. Тренеру грозит до трех лет тюрьмы

5 января 2025 года стало известно о аудиозаписи, опубликованной в социальной сети, на которой зафиксирован тренировочный процесс в зале спортивной школы по художественной гимнастике в городе Владимир. На записи, в адрес несовершеннолетних детей, звучат неприемлемые как по содержанию, так и по форме высказывания тренера, большей частью глубоко нецензурные. После публикации записи следственный комитет РФ открыл дело, а Федерация гимнастики России начала расследование.

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