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4 сентября 2025, 09:15

Дегтярев назвал главным условием допуска россиян к международным стартам решение исполкома МОК

Павел Лопатко

Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал главным условием восстановления российских спортсменов в правах и допуска к международным стартам соответствующее решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

«Мы приветствовали избрание госпожи [Кирсти] Ковентри (президент МОК. — Прим. «СЭ»). И сегодня она работает, наше досье находится в юридической комиссии МОК. Мы ждем решения исполкома МОК по восстановлению олимпийского комитета в своих правах», — цитирует Дегтярева ТАСС.

Российские спортсмены отстранены от международных турниров с весны 2022 года. В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Источник: ТАСС
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Михаил Дегтярев
МОК
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