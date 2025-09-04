Дегтярев назвал главным условием допуска россиян к международным стартам решение исполкома МОК

Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал главным условием восстановления российских спортсменов в правах и допуска к международным стартам соответствующее решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

«Мы приветствовали избрание госпожи [Кирсти] Ковентри (президент МОК. — Прим. «СЭ»). И сегодня она работает, наше досье находится в юридической комиссии МОК. Мы ждем решения исполкома МОК по восстановлению олимпийского комитета в своих правах», — цитирует Дегтярева ТАСС.

Российские спортсмены отстранены от международных турниров с весны 2022 года. В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако рекомендации не распространяются на командные виды спорта.