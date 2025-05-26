Дегтярев намерен работать над возвращением россиян на международные турниры

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил о намерении приложить максимальные усилия для полноценного участия российских спортсменов на международных турнирах.

«Мы со своей стороны все делаем и будем делать для того, чтобы вернуть в полном составе национальную сборную России на международные соревнования. И этому тоже посвящена часть вопросов, которые волнуют общество», — цитирует РИА «Новости» выступление Дегтярева во время заседания президиума фракции «Единая Россия» в Государственной Думе.

Министр спорта напомнил о поручениях президента, которые касаются снижения коммерциализации детско-юношеского спорта, цифровизации отрасли, поддержки адаптивного спорта, повышению импортонезависимости нашего инвентаря.

«Мы двигаемся вместе с парламентом, со всеми фракциями, фракцией «Единая Россия». Для того, чтобы заниматься могли все, в каждом дворе и школе каждый получал возможность заниматься физкультурой и спортом», — подчеркнул Дегтярев.

С 2022 года спортсмены из России отстранены от международных соревнований в большинстве видов спорта. На Олимпийских играх-2024 в Париже выступили только 15 россиян в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.