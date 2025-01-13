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Сегодня, 11:54

Дегтярев намерен посетить юношеские Азиатские игры

Даниил Аршавский
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Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассказал, что планирует посетить юношеские Азиатские игры.

«В феврале делегацией мы планируем поездку в Харбин, где состоятся юношеские Азиатские игры — хорошее большое событие. Там будет много представителей и президентов международных федераций, нам есть о чем поговорить», — цитирует Дегтярева ТАСС.

Юношеские Азиатские игры начнутся 3 февраля и завершатся 13 февраля.

Источник: ТАСС
Михаил Дегтярев
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