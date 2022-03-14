Дарья Карпина рассказала об отношениях с Аланой Мамаевой

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Дарьи Карпиной, жены главного тренера сборной России по футболу и ФК «Ростов» Валерия Карпина. Дарья дала характеристику Алане Мамаевой, бывшей супруге экс-хавбека дончан Павла Мамаева.

— С кем из жен футболистов у тебя сложились наиболее близкие отношения? — вопрос Карпиной.

— С Дианой Бабуриной, супругой вратаря Егора Бабурина, и с Яной, женой нашего (Дарья имеет в виду «Ростов». — Прим. «СЭ») полузащитника Алексея Ионова. Сейчас они уже в Краснодаре, причем не первый сезон, но мы до сих пор в очень тесном контакте. То есть у нас не такое, что пока они были в «Ростове», тусили, дружили, а потом разъехались и звоним друг другу раз в год на 8 Марта. Каждый день на связи, постоянно переписываемся, регулярно видимся.

Плюс в приятельских отношениях с Ксенией Песьяковой, с Полиной Глебовой, с Астой Байрамян, с Ритой Паршивлюк — женой Сергея Паршивлюка, который уже давно перешел в «Динамо», всегда в Москве видимся. Но ближе всех Бабурина и Ионова.

— Игравший в «Ростове» Павел Мамаев сам по себе непростой человек, так еще его бывшая жена Алана — совсем непростая девушка. У тебя с ней как складывалось?

— Мы познакомились, когда Павел только приехал в команду, на семейных сборах. И все готовились, что приедет Алана, про которую пишут то-то и то-то и так далее. Конечно, мы все удивились, что это абсолютно нормальная, простая девчонка. То есть ничего общего с тем образом, который поначалу сложился.

Мы не дружили, ни разу не ходили пить кофе, к примеру, но сразу подписались друг на друга в Instagram, могли что-то прокомментировать. Обращались, если что-то надо, особенно когда они еще с Пашей находились в браке и жили в Ростове. Я ей писала: «Алана, видела сториз, где твоя дочка Алиса ходит на танцы, как вам?» До сих пор могу спросить ее: правда, что классное косметическое средство, где купить? Знаешь, инстаграмные отношения — могу ей прислать аудиосообщение с просьбой, она может обратиться ко мне. В общем, мы хорошие знакомые.