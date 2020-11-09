«Дзюба был и остается отличным человеком». Данила Козловский поддержал форварда «Зенита»

Российский актер Данила Козловский прокомментировал появление в интернете интим-видео форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Ханженство и мракобесие! А Дзюба был и остается большим талантом и отличным человеком!» — написал Козловский в сторис Instagram.

Ранее в сети появилось видео интимного содержания с футболистом. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий выведен из состава на ноябрьские матчи сборной.

Позднее футболист прокомментировал случившееся.