Дана Уайт и Илон Маск посетили инаугурацию Трампа
Глава UFC Дана Уайт посетил торжественную церемонию вступления в должность нового президента США Дональда Трампа.
Также на инаугурации присутствует американский предприниматель Илон Маск. Мероприятие проходит в Вашингтоне.
Инаугурация Трампа состоит из нескольких этапов, ключевой — принесение клятвы на Библии в Капитолии.
Трамп победил на 60-х по счету президентских выборах. Он возвращается на пост президента США через четыре года после окончания предыдущего срока.
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