Дана Уайт и Илон Маск посетили инаугурацию Трампа

Глава UFC Дана Уайт посетил торжественную церемонию вступления в должность нового президента США Дональда Трампа.

Также на инаугурации присутствует американский предприниматель Илон Маск. Мероприятие проходит в Вашингтоне.

Инаугурация Трампа состоит из нескольких этапов, ключевой — принесение клятвы на Библии в Капитолии.

Трамп победил на 60-х по счету президентских выборах. Он возвращается на пост президента США через четыре года после окончания предыдущего срока.