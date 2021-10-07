Дагестанский боец Маликов осудил земляков, избивших человека в метро

Российский боец ММА Магомед Маликов в разговоре с «СЭ» отреагировал на избиение тремя дагестанцами пассажира в Московском метрополитене.

«Я жестко осуждаю такие явления, независимо от того, кто это: кавказцы, азиаты, европейцы или русские. Это хамское поведение невоспитанных людей. Здравой логике оно не поддается. Для ребят, которые хотят проверить свои силы на самом деле, государство в каждом городе создает большое количество спортзалов. На тренировках там можно выложиться и показать, на что ты способен. Проявите себя в равных условиях. Уверен, что даже 0,01 процента населения Дагестана не будут поддерживать этих людей. Нам за них стыдно», — сказал Маликов «СЭ».

Также Маликов призвал не смотреть на национальность людей, нарушающих общественный порядок.

«Найти таких ребят, которые ведут себя как животные и беспредельничают, можно в любой национальности. Каждый народ должен ответственно относиться к молодым ребятам, которые нарушают общественный порядок, чтобы им было стыдно за своих соотечественников. Мы все осуждаем такое поведение. Нам крайне неудобно и стыдно за такое поведение наших земляков. Тут не важна национальность. Если человек нарушает общественный порядок, то какая разница, какая у него прописка?» — добавил Маликов.

Инцидент произошел 4 октября: трое дагестанцев оскорбили в метро девушку, за которую заступился один из пассажиров. Подозреваемых задержали, пострадавший находится в больнице с переломами носа и костей лица.