Хасбик: «Кто поднимает цену на газ и бензин, людям хоть раз зарплату повысьте»

Блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, прокомментировал рост цен на бензин.

«Кто на газ, бензин и т.д. цену поднимает, людям зарплату тоже поднимите хотя бы раз, пожалуйста», — написал Хасбик в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Хасбик стал долларовым миллионером. По данным Forbes, за последние три года 20-летний блогер заработал 2,2 миллиона долларов.

Хасбик начал набирать популярность в 2019 году. В 2022 году он подписал пятилетний контракт с UFC.