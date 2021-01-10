Дацюк вступился за арестованного схиигумена Сергия и обратился к Президенту

Олимпийский чемпион, нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Павел Дацюк заступился за бывшего схиигумена Сергия (Романова), несколько месяцев назад захватившего Среднеуральский женский монастырь. Спортсмен обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться и разобраться в ситуации.

«Остановим гонения на православных», — написал Дацюк в Instagram.

Сергий — один из наиболее известных священников на Урале. Его публичный конфликт с РПЦ начался весной, когда его запретили в служении из-за радикальных взглядов на пандемию коронавируса. В октябре патриарх Кирилл отлучил его от церкви.

В июне Сергий при поддержке казаков захватил основанный им Среднеуральский женский монастырь и продолжил проводить там богослужения.

Суд арестовал бывшего схиигумена, который фактически захватил Среднеуральский женский монастырь. Ранее он заявлял, что никакие блокады и никакие осады не заставят его покинуть обитель.