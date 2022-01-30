ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью актера Леонида Куравлева

ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Куравлева

ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Леонида Куравлева.

«В возрасте 85 лет ушел из жизни прославленный актер, преданный болельщик армейского клуба Леонид Куравлев. ЦСКА выражает соболезнования родным и близким Леонида Вячеславовича», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни. Актер известен своими ролями в фильмах «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Вий», «Золотой теленок» и многих других картинах.