ЦСКА потребовал от бывших руководителей вернуть отобранные у подчиненных премии

Бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева обвиняют в хищении премий, предназначенных сотрудникам клуба, сообщает Mash.

По информации источника, Барышев выписал премии в размере 722 тысяч рублей трем подчиненным в 2018 году, после чего потребовал их назад при помощи своего заместителя Андрея Хамазина.

В ноябре 2018 года Барышев был задержан сотрудниками СК РФ по подозрению в причастности к хищениям средств во время работы начальником ЦСКА. Он был обвинен в получении взяток на 23,5 миллиона рублей. По версии следствия, взятки Барышев получал в 2016 году, будучи организатором III Всемирных игр военнослужащих в Сочи. Согласно материалам дела, взятки давали Барышеву частные компании за победу в тендерах на поставки услуг и товаров, требовавшихся для организации игр.