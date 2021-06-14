«Что сейчас происходит»? В соцсетях отреагировали на скандальный эфир с Губерниевым и Бузовой

Известные пользователи соцсетей прокомментировали скандальный эфир «Матч ТВ» с участием комментатора Дмитрия Губерниева и певицы Ольги Бузовой. Высказался и сам Губерниев, который извинился перед артисткой.

Константин Генич, комментатор «Матч ТВ»: «Что сейчас происходит?»

Что сейчас происходит?)) — Константин Генич (@GenichK) June 14, 2021

Позднее он добавил: «Великий эфир на «Матч ТВ».

Великий эфир на @MatchTV — Константин Генич (@GenichK) June 14, 2021

Дмитрий Шнякин, комментатор «Матч ТВ»: «Великая, каэш. Почти перебила Губера».

Великая, каэш. Почти перебила Губера:)) — Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) June 14, 2021

Евгений Кафельников, бывший теннисист: «Слава богу, меня на этом канале больше нет».

Слава богу меня больше на этом канале нет? — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) June 14, 2021

Тина Канделаки, генеральный продюсер «Матч ТВ» (в Telegram-канале): «Прямо сейчас все обсуждают эфир «Матч ТВ» с Олей Бузовой. Ее слезы и ее выдержку. Что поделать. Мир спорта суров и мужчины, работающие на спортивном телевидении, тоже суровы, порой относясь к нашим слабостям с неоправданной жесткостью.

Я уверена, что Дима Губерниев лично скажет Оле все, что должно. От себя же скажу следующее: выдержка — это великая вещь. И то, что сделала Оля — довела эфир до конца и произнесла простые, но очень проникновенные слова о нашей сборной — жест, который должен попасть в самое сердце и игроков, и наших болельщиков. В том числе и тех, кто после матча Бельгия — Россия в очередной раз начал выражать свое разочарование и рассуждать о провале сборной на Евро.

Я же думаю, что все у нас получится. Ровно потому, что эта сборная вызывает такие эмоции, не оставляя равнодушными никого: от рядового любителя спорта до Оли Бузовой. Оля, спасибо вам за эфир. Спасибо, что держались. И спасибо вам за то, что так сильно и искренне выражаете свою любовь к нашей команде: от криков в ее поддержку, слез и переживаний, до улыбок и поцелуев, для которых время еще настанет».

Дмитрий Губерниев, комментатор «Матч ТВ» (в Telegram-канале):

«Совсем не ставил цель обидеть Ольгу Бузову! Если обидел, Оля, извините! Спрашивал о театре и футболе, надеялся услышать важные параллели! Тем более, что легендарный МХАТ всегда был рядом с футболом! Надеялся на иронию гостьи, теперь уже и актрисы театра!

И уж совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрекен Бок вызовет слезы у нашей гостьи эфира! Оля Бузова, не обижайтесь и спасибо, что поддерживаете российский футбол и отечественный театр! В эфире держались стойко, молодец!».

Сборная России (официальный Twitter): «Кажется, мы знаем, что включит Черчесов перед матчем с Финляндией».

Кажется, мы знаем, что включит Станислав Саламович на установке перед матчем с Финляндией. — Сборная России (@TeamRussia) June 14, 2021

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна (в Telegram-канале): «Ну что, фото с Бузовой»?

14 июня во время прямого эфира «Матч ТВ» комментатор Дмитрий Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у Бузовой и довело ее до слез. Певица обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном».

Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу. Поведение Бузовой прокомментировал для «СЭ» актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский.