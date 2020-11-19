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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 2 миллиона человек

13:47
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России зафиксировано 23 610 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зарегистрировано 463 летальных исхода, полностью выздоровели 25 573 человека.

Как сообщает ведомство, сегодня общее количество случаев коронавируса за весь период пандемии превысило 2 миллиона. На 19 ноября в России выявлено 2 015 608 случаев коронавируса, из них 34 850 — с летальным исходом. За весь период пандемии выздоровели 1 526 656 человек.

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