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Число заболевших коронавирусом превысило 100 миллионов

22:57
Коронавирус в мире. Фото AFP
Коронавирус в мире. Фото AFP

Число заражений коронавирусной инфекцией в мире превысило 100 миллионов. По данным университета Джонса Хопкинса, всего зафиксирован 100 032 461 случай заболевания.

Больше всего заболевших зафиксировано в США — 25 362 794. В тройку входят Индия (10 676 838) и Бразилия (8 871 393). Россия занимает четвертое место: по данным университета в стране зафиксировано 3 716 228 заражений.

Всего в мире зафиксировано 2 149 818 смертей от коронавируса, 55 239 856 человек выздоровели.

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