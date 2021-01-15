Число умерших от коронавируса в мире превысило 2 миллиона

Более 2 миллионов человек во всем мире умерли от последствий коронавируса. Такие данные опубликованы на сайте Worldometer.

По данным на текущий момент, в мире зарегистрировано 93 923 979 случаев заражения коронавирусом. Умерли 2 010 343 человека. Также указано, что в России зафиксировано 3 520 531 случаев заражения. Умерли 64 495 человек.

На первом месте по количеству заразившихся США (23 902 069). Далее идут Индия (10 541 760) и Бразилия (8 328 061). Россия на четвертом, пятая — Великобритания (3 316 019).