Число пострадавших после обрушения трибуны на гребном канале в Ростове выросло до 26 человек

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что число пострадавших при обрушении трибуны на территории гребного канала выросло до 26 человек.

15 из 26 пострадавших — дети. Одна женщина погибла. Еще одна женщина и двое детей находятся в тяжелом состоянии.

30 мая стало известно, что во время турнира по футболу среди школьников на территории гребного канала в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна.