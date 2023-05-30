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Сегодня, 21:04

Число пострадавших после обрушения трибуны на гребном канале в Ростове выросло до 26 человек

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что число пострадавших при обрушении трибуны на территории гребного канала выросло до 26 человек.

15 из 26 пострадавших — дети. Одна женщина погибла. Еще одна женщина и двое детей находятся в тяжелом состоянии.

30 мая стало известно, что во время турнира по футболу среди школьников на территории гребного канала в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна.

Источник: https://t.me/golubev_vu/624
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Количество пострадавших при обрушении трибуны гребного канала в Ростове выросло до 15 человек
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