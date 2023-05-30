Число пострадавших после обрушения трибуны на гребном канале в Ростове выросло до 26 человек
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что число пострадавших при обрушении трибуны на территории гребного канала выросло до 26 человек.
15 из 26 пострадавших — дети. Одна женщина погибла. Еще одна женщина и двое детей находятся в тяжелом состоянии.
30 мая стало известно, что во время турнира по футболу среди школьников на территории гребного канала в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна.
Источник: https://t.me/golubev_vu/624
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