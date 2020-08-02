Тихонов о митингах в Белоруссии: «Туда не вышел ни один рабочий. Ходит офисный планктон, айтишники, студенты, которым интересно поорать»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в интервью «СЭ» высказал свое мнение о митингах в поддержку оппозиции в Белоруссии.

— Что скажете о митингах в Минске в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской?

— Тут разговаривал с четырьмя митингующими. Они зашли в кафе, где я обедал. Мы разговорились, я стал задавать вопросы. Спросил, вы понимаете, зачем конкретно выходите на улицу? Что вы хотите? Думаете, они ответили что-то внятное? Нет, только охи и ахи.

Попытался им объяснить, какая катастрофа творится в США, какие проблемы в Англии, в странах Евросоюза. В Беларуси в 1995 году все люди выживали только за счет домашнего скота. Были социальные проблемы, жилищные... И посмотрите, как сейчас процветает страна, сколько насущных вопросов решено за эти годы.

Какой ухоженный Минск, какие мероприятия проводятся, какие шикарные спортсооружения строятся, как развивается сельское хозяйство. Понятно, что не все идеально, но покажите мне место на земле, где вообще нет проблем?

Честные выборы? А дальше что? Посмотрите на Тихановскую с ее мужем-блогером? Вышли на сцену и что-то орут. Но есть ли у них программа? Покажите, что вы конкретно хотите сделать для страны, если сможете прийти к власти? Уверен, что народу будет гораздо хуже.

Сейчас Беларусь на пятом месте в мире по производству молочных продуктов. В этом году изумительный урожай пшеницы, кукурузы, рапса. И люди, которые работают в поле, думают о том, как накормить митингующих.

— Почему вы так уверены?

— Потому что на эти митинги не вышел ни один рабочий. Ни тракторист, ни животновод. А кто пошел? Офисный планктон, айтишники, студенты, которым интересно поорать. Правда, это не стоит даже рассматривать всерьез. (Тимур Ганеев)

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