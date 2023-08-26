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Сегодня, 11:57

Четверо человек ранены после стрельбы во время матча по американскому футболу в США

Руслан Минаев
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Матч школьных команд по американскому футболу в штате Оклахома (США) был прерван из-за начавшейся стрельбы, сообщает Fox25. Инцидент произошел в третьей четверти матчи между «Дель-Сити Иглз» и «Чокто Йеллоу Джэкетс».

По данным телеканала шеф полиции города Чокто подтвердил, что ранены 4 человека, среди которых есть дети. News9 со ссылкой на полицейских отмечает, что 15-летняя девочка ранена в бедро, другой подросток госпитализирован на вертолете в Оклахома-Сити.

По информации полиции, к стрельбе может быть причастен полицейский, не находившийся при исполнении служебных обязанностей. Впрочем, шеф полиции Лойд Бергер не смог подтвердить, что правоохранитель стрелял в кого-либо, но заявил, что тот применил оружие.

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