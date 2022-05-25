Чернышенко заявил, что более 500 спортсменов из ЛНР и ДНР тренируются в России

Сегодня, 25 мая, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что более 500 спортсменов из Луганской и Донецкой народных республик в данный момент тренируются в России.

«Все спортсмены, приезжающие из Донецкой и Луганской народных республик, имеют возможность продолжить тренировки на территории страны, для этого созданы все условия. На сегодняшний день в 17 регионах России размещены 514 спортсменов и 74 сопровождающих из ДНР и ЛНР. Также по инициативе правительства Свердловской области запущен проект «Урал — детям Донбасса». С 1 июня по 28 августа 480 несовершеннолетних спортсменов из ЛНР и ДНР смогут посетить спортивно-оздоровительный лагерь в Новоуральске, для них будут организованы специальные спортивные смены», — цитирует Чернышенко ТАСС.

Министр спорта России Олег Матыцин отметил, что у спортсменов Луганской и Донецкой республик есть возможность участвовать в соревнованиях с российскими командами.