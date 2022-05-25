Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

Сегодня, 08:30

Чернышенко заявил, что более 500 спортсменов из ЛНР и ДНР тренируются в России

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Сегодня, 25 мая, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что более 500 спортсменов из Луганской и Донецкой народных республик в данный момент тренируются в России.

«Все спортсмены, приезжающие из Донецкой и Луганской народных республик, имеют возможность продолжить тренировки на территории страны, для этого созданы все условия. На сегодняшний день в 17 регионах России размещены 514 спортсменов и 74 сопровождающих из ДНР и ЛНР. Также по инициативе правительства Свердловской области запущен проект «Урал — детям Донбасса». С 1 июня по 28 августа 480 несовершеннолетних спортсменов из ЛНР и ДНР смогут посетить спортивно-оздоровительный лагерь в Новоуральске, для них будут организованы специальные спортивные смены», — цитирует Чернышенко ТАСС.

Министр спорта России Олег Матыцин отметил, что у спортсменов Луганской и Донецкой республик есть возможность участвовать в соревнованиях с российскими командами.

Источник: https://n.tass.ru/sport/14719105?utm_source=tass.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=tass.ru&utm_referrer=tass.ru
Дмитрий Чернышенко
Читайте также
Что будет с организмом, если есть нектарин каждый день
Миллиардер Федун застрял в Доме футбола из-за еды. Как исполком РФС запретил увеличивать число команд в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Обвиненному в хищении 31 миллиона рублей у Рудковской грозит 10 лет заключения
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости