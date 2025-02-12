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12 февраля 2025, 20:07

Чернышенко стал председателем комиссии по реализации госпрограммы по физкультуре и спорту

Кабмин утвердил вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко председателем комиссии по реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», информирует ТАСС со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

Комплексную государственную программу Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» поручил утвердить президент РФ Владимир Путин 6 августа 2024 года.

Заместителем председателя комиссии утвержден министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

В состав комиссии вошли 22 человека. Среди них президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров, заместитель министра спорта РФ Мгер Гандилян, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Источник: ТАСС
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