Чернышенко стал председателем комиссии по реализации госпрограммы по физкультуре и спорту
Кабмин утвердил вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко председателем комиссии по реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», информирует ТАСС со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.
Комплексную государственную программу Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» поручил утвердить президент РФ Владимир Путин 6 августа 2024 года.
Заместителем председателя комиссии утвержден министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
В состав комиссии вошли 22 человека. Среди них президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров, заместитель министра спорта РФ Мгер Гандилян, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.